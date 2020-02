‘Spartaküs’ün vedası

Hollywood'un ve sinema tarihinin en ünlü simalarından biri olan Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm haberini duyuran oğlu aktör Michael Douglas, "O dünya için, sinemanın altın çağını yaşamış bir aktör, bir efsaneydi... Ama ben ve kardeşlerim Joel ve Peter için yalnızca babamızdı" ifadelerini kullandı. Douglas, babası için devamında şunları ifade etti: "Kirk hayatını dolu dolu yaşadı. Beyaz perdeye bıraktığı miras, gelecek nesillere de ulaşacaktır. O aynı zamanda, bu gezegene barış getirmek için çalışan ünlü bir yardımseverdi. Sözlerimi son doğum gününde ona söylediğim ve her zaman doğru olacak bir cümleyle bitireyim. Baba, seni çok seviyorum ve senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum." Gerçek adıyla Issur Danielovitch Demsky, Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916'da New York'ta dünyaya geldi. Aktör olarak isim yapmaya başlayana dek ise 40 ayrı işte çalıştı. İlk filmi, 1946 yılı yapımı, "Martha Ivers'ın Sıradışı Aşkı" oldu.Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in "Paths of Glory" ve "Spartaküs" filmleri birçok eleştirmen tarafından en iyi filmleri arasında gösterildi. Üç kez Oscar ödülüne aday gösterilmesine karşın, heykelciği, 1995'te "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile elde edebildi.

