Şubat 2020 kaç çekiyor, kaç gün sürecek? 2020 Şubat ayı 28 gün mü 29 gün mü?

Milyonlarca vatandaş, bu yıl Şubat ayı kaç çekecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Şubat ayının ilk haftası ile birlikte yanıtı araştırılan bu sorunun cevabını paylaştığımız haberimizden aynı zamanda Şubat ayının neden 4 yılda bir 29 gün sürdüğünü öğrenebilirsiniz. Aslında bir yılın 365 gün değil, 365 gün 6 saat sürmesinden kaynaklanan bu duruma ilişkin merak edilenleri paylaştık.

2020 YILINDA ŞUBAT AYI 28 GÜN MÜ, 29 GÜN MÜ?

Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek. 29 Şubat'lı yıllar dünyanın güneş etrafında dönme süresini tamamlaması birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Son olarak 2016 yılında Miladi Takvim'e eklenen 29 Şubat 6 saatlik sürelerin birikerek 1 günü tamamlamasıyla birlikte 2020 yılında yeniden takvimde olacak.

ŞUBAT AYI NEDEN 4 YILDA BİR 29 GÜN ÇEKER?

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.