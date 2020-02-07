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Son dakika: Sucu, asansörde damacanaya idrarını yaptı

'in Buca ilçesinden gelen son dakika haberi 'mide bulandırır' türden. Asansörden gelen kötü kokular üzerine kamera kayıtlarını inceleyen bina sakinleri karşılaştıkları görüntüler karşısında şok oldu! Apartman dairesine sipariş üzerine su getiren kişinin, müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edildi. Bu anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 14:21 ABONE OL
Son dakika: Sucu, asansörde damacanaya idrarını yaptı

Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, boş damacanaya idrarını yaptı ardından da ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen sucu, binadan ayrıldı.

KOKUDAN ŞÜPHELENDİLER

Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı.

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Son dakika: Sucu, asansörde damacanaya idrarını yaptı
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