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TIR'da tüplerine gizlenen 10 kilo eroin ele geçirildi

Edirne 'nda, sürücüsünün yurt dışına çıkış yapmak istediği TIR'da, tüplerine gizlenen 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 12:06 ABONE OL
TIR'da yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış hazırlığındaki S.E.'nin kullandığı TIR'a yönelik operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada, 2 yangın tüpünün içine gizlenen 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.E., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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TIR'da yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin ele geçirildi
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