Bugün Sivas'ta okullar tatil mi? 7 Şubat hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden gelen açıklamalar...

Yarın Sivas'ta okullar tatil mi şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Ülkenin birçok ilinde kar yağışını etkisini göstermesiyle ulaşımda yaşanan problemler illerde eğitimlere bir günlük ara verilmesine neden olurken yağışların olduğu illerde yaşayan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren bir sonraki gün için araştırmalarına başlıyor. Valilikler tarafından ise genel olarak akşam saatlerinde kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor. Peki, Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tüm detaylar…