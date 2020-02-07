Yok artık! Lüks villa uyuşturucu serasına dönüştürülmüş

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir ihbar neticesinde harekete geçti. Yalova'nın Kadıköy beldesindeki bir villayı teknik takibe alan ekipler, villaya giren çıkan şahısları tek tek tespit etti. Villanın E.Ç. adlı bir kadın tarafından 3 bin 500 TL'ye kiralandığını öğrenen ekipler ardından savcılık kararı ile villaya operasyon düzenlendi.

Villaya giren jandarma ekipleri evin odalarında oluşturulan özel bölümlerin Hint keneviri yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürüldüğünü gördü. Seralarda bitkilerin daha hızlı büyümesine imkan sağlayan ışık düzenekleri ve kimyasallar da ele geçirildi. Villa içerisinde oluşturulan bölmelerde yetiştirilen 304 kök keneviri sökülürken yapılan aramada 386 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi.

KENDİSİ TEKİRDAĞ'DA

Villayı kiralayan E.Ç.'nin Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Tekirdağ Jandarma Alay Komutanlığı ile iletişime geçildi. Düzenlenen operasyonla E.Ç. Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.