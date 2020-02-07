Yüreğimiz bir kez daha yandı! Acılı şehit eşi: Açın tabutunu, bir kere daha görsün memleketini

Van-Bahçesaray karayolunda, 5 kişinin öldüğü çığ afetinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, sabah saatlerinde Çine Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Çine'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Son kez getirildiği evinde helallik alındığı sırada, üvey babası Nizamettin Koca ve kardeşleri Coşkun ve Efekan gözyaşlarını tutamadı.

Babası Mesut Keskin'i daha çocukken kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'ın naaşı, aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Çine Çarşı Camisine götürüldü. Şehidin kardeşleri, asker selamıyla tabutu yolcu etti.



BAKAN SELÇUK AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Muammer Keskin'in ailesini evinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin annesi Rabia Koca ve eşi Zeynep Keskin'e taziyede bulunan Bakan Selçuk, şehit Keskin'in 3 aylık bebeği Kumsal'ı kucağına alarak sevdi.





EŞİNİN NAAŞINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ



Keskin için Çine Merkez Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Tören öncesi şehidin annesi Rabia Koca, eşi Zeynep Keskin Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in acılı eşi Zeynep Keskin'in "Böyle mi gelecektin memleketine. Açın tabutunu, bir kere daha görsün memleketini. Ben nasıl yaşarım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı yürek yakan bu görüntüler kaldı | Video





Şehit Keskin'in naaşı, Çine Soğancılar Camisi'nde cuma namazını müteakip Aydın Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karahayıt İdil Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.





Son yolculuğunda binlerce hemşehrisinin yalnız bırakmadığı şehidin cenazesine Bakan Selçuk ve Vali Köşger'in yanı sıra Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Ali Çankır, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, askeri erkan, protokol ve vatandaşlar katıldı.