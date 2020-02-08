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Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı

MARMARAY'da 'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:02 ABONE OL
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı

İstanbul Marmaray'da bugün kadın bir yolcu İstanbul Kart'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı. Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı

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Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
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