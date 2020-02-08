Aşiretten düğün takılarına üst limit

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta Batuyan Aşireti, başlık parasını kaldırmasınn ardından şimdi de düğün masraflarına yönelik karar aldı. Independent Türkçe'nin haberine göre aralarında belediye başkanı, cami imamları, mahalle muhtarlarının da olduğu bir grubun imza altına aldığı "Evlenmelerde esas ve usüller" başlıklı karar metninde şunlar yer alıyor: "Başlık parası tamamen kaldırıldı. Şiranı tamamen kaldırıldı (Kayınpederin gelin adayına verdiği para). Gelinlik İslami usul ve esaslara göre olacak. Takı sınırları şöyle; 1 çift altın bilezik, 75 cm altın zincir, 1 altın küpe, 2 adet altın yüzük."