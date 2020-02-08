Çığ riskine karşı ne gibi önlemler alınmalı?

Albay Vıncenzo Romeo: "İnsanların olduğu bölgede çığ felaketi yaşandığında ölüm oranı %50'dir. Olay meydana geldikten sonraki 15 dakika içerisinde doğru noktadan kurtarma operasyonu yapılırsa çığ altındaki sağ bulma oranınız %90'dır. İlk 15 dakikadan sonra geçen her dakika bu oran hızla azalır. Bu nedenle çığ ihtimalini hesaplayan sistemlere ve önleme mekanizmalarına yatırım yapmak gerekiyor. Çığ olabilecek yerlerin sürekli gözlem altında tutulması ve günlük olarak çığ riskini belirten durum raporu yayınlanmalıdır. Çığ riskinin yüksek olduğu hallerde risk altındaki yolların trafiğe kapatılması gerekir. Ek olarak kayak yapanların, günlük hava ve olası çığ tahmin raporlarını dikkatli şekilde takip etmeleri gerekiyor. Çığ altında kalan kişinin bulunabilmesi için iyi vericilerin kullanılması ve yerlerinin hızlı şekilde tespiti sağ kalanların çıkarılması için önemlidir. Ayrıca çığ riskine karşı bölgede bulunanların yanında mutlaka ilk yardım kiti olması gerekir, bu hayati bir önem taşıyor." ifadelerinde bulundu.

Son dakika! İtalyan uzmandan kurtarma operasyonu açıklaması! Çığ düşmesi riski... | Video