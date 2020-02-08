'Her işi ehline teslim etmek lazım' denir ya! Bu haber tam da bu deyimi ifade ediyor Durmuş usta'nın bıçakları demiri bile kesiyor! Bıçaklarını görenler hayranlığını dile getirmeden edemiyor? Peki bu işin sırrı ne? Antalya'nın Serik ilçesinde, Durmuş Usta (60), 46 yıldır, 'Serik bıçağı' olarak bilinen el işi bıçaklar yapıyor. Usta, evinin yanındaki kulübede ürettiği bıçakların sağlamlığını, demir çubukları dilimleyerek gösterdi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 8.2.2020 11:54Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 11:56ABONE OL
Deniztepe Mahallesi'nde oturan Durmuş Usta, yaklaşık 46 yıldır, el emeği göz nuru bıçaklar yapıyor. Evinin yanındaki kulübeyi atölyeye çeviren Usta, ünü dünyaya yayılan Serik bıçaklarını el işçiliğiyle ortaya çıkartıyor.