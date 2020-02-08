Edirne'de üzücü manzaralar! Donarak öldüler

Edirne'de sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar üzücü manzaralarla karşılaştı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kuşlar donarak öldü. Veteriner Hekimi Kubilay Yılmaz, su ve yiyecek bulamayan kuşların donmaması için kapı ve pencere önlerine yem ve su bırakılabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:48Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:50ABONE OL
Keşan'da, akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.