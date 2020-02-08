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'de üzücü manzaralar! Donarak öldüler

'de sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar üzücü manzaralarla karşılaştı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kuşlar donarak öldü. Veteriner Hekimi Kubilay Yılmaz, su ve yiyecek bulamayan kuşların donmaması için kapı ve pencere önlerine yem ve su bırakılabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:50 ABONE OL
Edirne'de üzücü manzaralar! Donarak öldüler

Keşan'da, akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

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Edirne'de üzücü manzaralar! Donarak öldüler
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