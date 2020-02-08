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Emsal dava... Borçluyu 18 kez arayan avukat oldu

’da borçlu olduğu kişinin avukatı tarafından 5 gün içerisinde 18 kez aranan Esra K. ‘huzurunun bozulduğunu’ ileri sürerek savcılığa başvurdu. ’nca olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda emsal bir dava açıldı. Şüpheli avukat oldu.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 8.2.2020 14:20 ABONE OL
Emsal dava... Borçluyu 18 kez arayan avukat Ağır Cezalık oldu

İstanbul'da borçlu olduğu kişinin avukatı tarafından 5 gün içerisinde 18 kez aranan Esra K. 'huzurunun bozulduğunu' ileri sürerek savcılığa başvurdu. Savcılıkça başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli avukat Salih B. hakkında iddianame düzenlendi.

5 GÜNDE 18 ARAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı 67 yaşındaki avukat Salih B.'nin vekilinin alacaklısı olduğu 43 yaşındaki Esra K.'yi 5 gün içerisinde 18 defa telefonla arayıp mesaj gönderdiği gerekçesiyle rahatsız ettiği kaydedildi.

AĞIR CEZALIK OLDU

Savcılıkça şüpheli avukatın 'Kişilerin Huzur ve Sükûnu Bozma' suçunda cezalandırılması talep edildi. Salih B.'nin son soruşturmasının İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi. Avukat ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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Emsal dava... Borçluyu 18 kez arayan avukat Ağır Cezalık oldu
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