Emsal dava... Borçluyu 18 kez arayan avukat Ağır Cezalık oldu

İstanbul'da borçlu olduğu kişinin avukatı tarafından 5 gün içerisinde 18 kez aranan Esra K. 'huzurunun bozulduğunu' ileri sürerek savcılığa başvurdu. Savcılıkça başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli avukat Salih B. hakkında iddianame düzenlendi.





5 GÜNDE 18 ARAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı 67 yaşındaki avukat Salih B.'nin vekilinin alacaklısı olduğu 43 yaşındaki Esra K.'yi 5 gün içerisinde 18 defa telefonla arayıp mesaj gönderdiği gerekçesiyle rahatsız ettiği kaydedildi.

AĞIR CEZALIK OLDU

Savcılıkça şüpheli avukatın 'Kişilerin Huzur ve Sükûnu Bozma' suçunda cezalandırılması talep edildi. Salih B.'nin son soruşturmasının İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi. Avukat ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.