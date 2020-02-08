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öğrenci akbili oranı ne kadar? İstanbul toplu taşıma zammı! 2020 Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

Öğrenci akbiline geldi mi sorusu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Gelen son dakika bilgisine göre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamanın ardından 'da ulaşıma zam kararı alındığını duyuruldu. Gelen bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalara başlarken özellikle de öğrenciler İstanbul aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. Ayrıca özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldiği yapılan açıklamada yer aldı. Peki, İETT İstanbul aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? ? İşte zamlı akbil fiyatları…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 09:25 ABONE OL
İETT İstanbul öğrenci akbili zam oranı ne kadar? İstanbul toplu taşıma zammı! 2020 Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamanın ardından 'da toplu taşıma zammı yapılacağı duyuruldu. Gelen bu bilginin ardından ise binlerce vatandaş Öğrenci akbiline geldi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıca özel halk otobüsü, , metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldiği yapılan açıklamada yer aldı. Yapılan büyük zammın ardından ise konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, İETT İstanbul aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, zamlandı mı? ? İşte tüm bu sorularınızın cevabı…

ÖĞRENCİ AKBİLİNE ZAM GELDİ Mİ? İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM!

Haberimizin devamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylara ve İETT İstanbul aylık öğrenci akbili ne kadar oldu sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

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İETT İstanbul öğrenci akbili zam oranı ne kadar? İstanbul toplu taşıma zammı! 2020 Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?
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