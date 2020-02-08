İETT İstanbul öğrenci akbili zam oranı ne kadar? İstanbul toplu taşıma zammı! 2020 Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılacağı duyuruldu. Gelen bu bilginin ardından ise binlerce vatandaş Öğrenci akbiline zam geldi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıca özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldiği yapılan açıklamada yer aldı. Yapılan büyük zammın ardından ise konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, İETT İstanbul aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, zamlandı mı? Öğrenci akbiline zam geldi mi? İşte tüm bu sorularınızın cevabı…

ÖĞRENCİ AKBİLİNE ZAM GELDİ Mİ? İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM!

Haberimizin devamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylara ve İETT İstanbul aylık öğrenci akbili ne kadar oldu sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...