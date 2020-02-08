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kara kavuştu

’nin uyarılarının ardından ’da günlerdir beklenen kar yağışı gece yarısı etkisini gösterdi. Bir çok ilçe beyaza büründü

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
İstanbul kara kavuştu
İstanbul'da dün akşam yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Silivri ve Çatalca'nın ardından Boğaz çevresindeki ilçeleri de etkisi altına alınan kar yağışı ile birlikte kent birçok noktada beyaza büründü. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da renkli görüntüler yaşandı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte dans eden bazı turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Belediyenin kar küreme araçları D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, kar yağışı bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.
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İstanbul kara kavuştu
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