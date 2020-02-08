İstanbul kara kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da dün akşam yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Silivri ve Çatalca'nın ardından Boğaz çevresindeki ilçeleri de etkisi altına alınan kar yağışı ile birlikte kent birçok noktada beyaza büründü. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da renkli görüntüler yaşandı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte dans eden bazı turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Belediyenin kar küreme araçları D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, kar yağışı bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.