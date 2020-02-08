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'de korkunç olay! Oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü

'in Bornova ilçesinde oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba, hastanede hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 06:55 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 06:56 ABONE OL
İzmir'de korkunç olay! Oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen A.A, Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'taki evi yakmak istedi. Olaya müdahale eden A.A'nın babası Ali A. (58) ile oğlu arasında çıkan tartışmada A.A, babasını bıçakladı.

Bu sırada A.A, tartışmayı ayırmak isteyen kardeşi G.A'yı da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali A. ile G.A'yı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ali A, hastanede hayatını kaybetti. G.A'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İzmir'de korkunç olay! Oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü
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