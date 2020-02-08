Kadını kurtarmak isterken katil oldu

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven adamı engellemeye çalışırken katil oldu. Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta, bir kişinin sevgilisini darp ettiğini gördü. Şeker, darp edilen kadına yardım etmek istedi. Ancak saldırgan Özgür Duran (32), Şeker'i de darp etti. Bunun üzerine Kadir Şeker kaçmaya başladı. Şeker'i bir süre kovalayan saldırgan, daha sonra yere yatırıp, boğazını sıkmaya başladı. Boğuşma sırasında Kadir Şeker çantasından çıkardığı meyve bıçağıyla kendini savunmak istedi. Bu sırada bıçak saldırganın göğsüne saplandı. Boynundan ve elinden yaralanan genç panik halinde kaçarken, kanlar içinde kalan Özgür Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kan izlerini takip ederek Şeker'i teyzesinin evinde gözaltına aldı. Genç polisteki sorgusunda, tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, saldırganın kendisini de darbetmesi üzerine olay yerinden kaçtığını ve kendisini kovalayan saldırganla aralarında boğuşma yaşandığını söyledi. Ölen adamın sevgilisi Ayşe Dırla (35) da, Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığı yönünde ifade verdi. Özgür Duran'ın uyuşturucu madde ticareti, yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan 19 suç kaydının olduğu belirtildi. Şeker tutuklandı.



'OĞLUM, DOKTOR OLACAKTI'

Oğlunun üniversiteye hazırlandığını, doktor olmak istediğini anlatan baba Cengiz Şeker, "Kadir Fen lisesi mezunu. Tıp fakültesini kazanmak için çalışıyordu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.

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