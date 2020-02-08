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'de otobüs şarampole devrildi çok sayıda yaralı var

'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.2.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 13:49 ABONE OL
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre H.T. yönetimindeki 01 FB Y 98 plakalı içerisinde 43 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, Epçe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada yaralananlara ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de otobüs şarampole devrildi çok sayıda yaralı var
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