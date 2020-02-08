Konya’dan son dakika haberi: Kadir Şeker, kadını kurtarmak isterken katil oldu!

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven adamı engellemeye çalışırken katil oldu. Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta, bir kişinin sevgilisini darp ettiğini gördü. Şeker, darp edilen kadına yardım etmek istedi. Ancak saldırgan Özgür Duran (32), Şeker'i de darp etti. Bunun üzerine Kadir Şeker kaçmaya başladı. Şeker'i bir süre kovalayan saldırgan, daha sonra yere yatırıp, boğazını sıkmaya başladı.

TALİHSİZ OLAY O ANDA YAŞANDI

Boğuşma sırasında Kadir Şeker çantasından çıkardığı meyve bıçağıyla kendini savunmak istedi. Bu sırada bıçak saldırganın göğsüne saplandı. Boynundan ve elinden yaralanan genç panik halinde kaçarken, kanlar içinde kalan Özgür Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kan izlerini takip ederek Şeker'i teyzesinin evinde gözaltına aldı.