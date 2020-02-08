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ne zaman başlıyor? 2020 hangi güne denk geliyor?

İslam alemi tarafından merakla beklenen 2020 Bayramı için geri sayım başladı. Kalabalık sofralarda iftarların açılacağı, bolca dua ve ibadet ile geçecek 11 ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Madden ve manen kişiyi olgunluğa eriştiren bir ibadet olarak kabul edilen oruç ibadetinin icra edileceği bu mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılıyor. Peki Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 08:51 ABONE OL
Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Üç ayların başlamasına kısa bir süre kala Müslümanlar tarafından yanıtı araştırılan soruların başında 2020 Bayramı ne zaman? sorusu yer alıyor. İslam alemine müjdelenen bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. En mübarek vakitlerin ayı olarak tanımlanan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Şubat ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar 2020 tarihine bu başlık altından erişebilir.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
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