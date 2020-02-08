Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Üç ayların başlamasına kısa bir süre kala Müslümanlar tarafından yanıtı araştırılan soruların başında 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu yer alıyor. İslam alemine müjdelenen bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. En mübarek vakitlerin ayı olarak tanımlanan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Şubat ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Bayramı tarihine bu başlık altından erişebilir.

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