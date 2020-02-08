Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sayısal Loto 8 Şubat sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı sorgula!

8 Şubat sonuçları açıklanıyor! MPİ ile hızlı sorgula!

çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekiliş noter huzurunda İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 1295.haftanın çekilişinin gerçekleştirileceği Sayısal Loto'da iki haftadır altı bilen çıkmayınca tutarı 3.209.626,78 TL'ye ulaştı. Büyük ikramiyenin 4 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. Buna göre; haberimizin devamından MPİ ile 8 Şubat bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 19:11 ABONE OL
Sayısal Loto 8 Şubat sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı sorgula!

1295.haftanın çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş İdaresi tarafından yapılıyor. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü bu şans oyununda iki haftadır altı bilen çıkmayınca tutarı 4 milyon TL'ye yaklaştı. Buna göre; haberimizin içeriğinden Sayısal Loto 8 Şubat sonuçlarına ulaşabilirsiniz. MPİ Milli Piyango İdaresi ile bilet sorgula!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 8 ŞUBAT 2020

Haberimizin içeriğinden Milli Piyango İdaresi MPİ ile bilet sorgulama işlemi yapabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte detaylar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto 8 Şubat sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN