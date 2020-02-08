Sayısal Loto 8 Şubat sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı sorgula!

1295.haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından yapılıyor. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü bu şans oyununda iki haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 4 milyon TL'ye yaklaştı. Buna göre; haberimizin içeriğinden Sayısal Loto 8 Şubat sonuçlarına ulaşabilirsiniz. MPİ Milli Piyango İdaresi ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 8 ŞUBAT 2020

Haberimizin içeriğinden Milli Piyango İdaresi MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi yapabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte detaylar!