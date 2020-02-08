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cinayetine ilişkin kan donduran haberi! “Şeyma’nın hiç erkek arkadaşı olmadı!”

Türkiye yine bir kadın cinayeti ile sarsıldı! Ankara’nın Çubuk ilçesinde babası tarafından tabancayla 2 kurşun atılarak öldürülen 17 yaşındaki cinayetine ilişkin gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Olay 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz duran Şeyma’yı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şeyma’nın tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olaydan kısa bir süre sonra cani baba H. Yıldız Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. H. Yıldız’ın emniyette, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğünü belirtti. Konuyla ilgili gelen son dakika haberine göre ise, Şeyma Yıldız’ın en yakın arkadaşlarından birisi olduğunu iddia eden kişi, erkek arkadaş iddialarını yalanlayarak, ‘Şeyma’nın hiç erkek arkadaşı olmadı’ dedi. İşte korkunç olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 07:29 ABONE OL
Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin kan donduran son dakika haberi! “Şeyma’nın hiç erkek arkadaşı olmadı!”

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesi ile öldürülen cinayetine ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Baba Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı ve kızını kendisine ait ticari araçla Kargın Mahallesi'ne götürdü. Araçta kızıyla tartışmaya devam ettikten sonra bu tartışma büyüdü ve baba ruhsatlı tabancasıyla kızını vurdu. Baba suçunu itiraf ettikten sonra tutuklansa da Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Genç kızın en yakın arkadaşı Şeyma'nın erkek arkadaşı olmadığını belirtirken konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen en yakın arkadaş "Şeyma'nın hiç sevgilisi olmadı!" dedi.

ŞEYMA'NIN HİÇ SEVGİLİSİ OLMADI!

Vahşice öldürülen Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin en yakın arkadaşı son dakika açıklamalarında bulundu. Söylenildiği üzere "erkek arkadaş" iddialarını yalanlarken baba suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

İşte son dakika haberlerinin detayları!

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Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin kan donduran son dakika haberi! “Şeyma’nın hiç erkek arkadaşı olmadı!”
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