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Son dakika haberi: 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığı görüntülendi!

Son dakika... 24 Ocak 2020 Cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan araştırmalar devam ediyor. Son olarak MTA tarafından kaydedilen; depremin merkezinden 'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz, Sivrice merkezli depreme yönelik araştırmalara ilişkin son dakika görüntüsü olarak paylaşıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.2.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığı görüntülendi!

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin merkezinden 'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz, depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibince görüntülendi.

kaynak fayının tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla ilişkisinin araştırılması amacıyla, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörlüğü Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, Dr. Selim Özalp ve Hasan Elmacı ile MTA Malatya Bölge Müdürlüğü etüt başmühendisi Dr. Nail Yıldırım'dan oluşan ekip, afet bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi: Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığı görüntülendi!
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