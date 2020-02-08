Son dakika haberi: Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığı görüntülendi!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin merkezinden Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz, depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibince görüntülendi.

Deprem kaynak fayının tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla ilişkisinin araştırılması amacıyla, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörlüğü Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, Dr. Selim Özalp ve Hasan Elmacı ile MTA Malatya Bölge Müdürlüğü etüt başmühendisi Dr. Nail Yıldırım'dan oluşan ekip, afet bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.