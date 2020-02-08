Son Dakika Haberi: Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını duyurdu! Survivor 2020 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 bu yıl da Şubat ayında başlamaya hazırlanıyor. Her sezon getirdiği birbirinden farklı konsept ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma ile ilgili geri sayım devam ederken, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımı ile 'Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunu açıkladı. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Cemal Can Canseven tanınmış isimlerin yer alacağı Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte detaylar…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda açıklanan isimlerden bazıları:

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Tüm takım yarışmacılarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz…

SURVİVOR 2020 İLE İLGİLİ DETAYLAR VE AÇIKLANAN YARIŞMACILARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER HABERİMİZİN DETAYLARINDA…