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Haberi: ’da korkutan ! ve çevre illerde hissedildi! son depremler listesi 8 Şubat

AFAD ve tarafından geçilen bilgisine göre Akhisar’da 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Dün geceden beri artçı sarsıntıların devam ettiği Manisa’da meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilirken, deprem ve çevre illerde hissedildi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 08:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Manisa’da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat

Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak geçildi. İzmir'de de yoğun bir şekilde hissedilen deprem de can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Öte yandan sarsıntının yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği biliniyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

MANİSA AKHİSAR'DA KORKUTAN DEPREM! İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Haberi: Manisa’da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat
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