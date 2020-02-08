Son Dakika Haberi: Manisa’da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat

Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak geçildi. İzmir'de de yoğun bir şekilde hissedilen deprem de can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Öte yandan sarsıntının yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği biliniyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

MANİSA AKHİSAR'DA KORKUTAN DEPREM! İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor...