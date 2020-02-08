Son Dakika Haberi: Manisa’da sabaha karşı üst üste depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Manisa'da üst üste artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Elazığ Silivri'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etmeyi başarırken, yurdun batı tarafında ise Manisa beşik gibi sallanmaya devam etti. Son olarak Manisa Kırkağaç'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, saat 04.45'de meydana gelen deprem, yerin 10,93 kilometre derinde kaydedildi.

MANİSA'DA SABAHA KARŞI ÜST ÜSTE DEPREMLER! 8 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.