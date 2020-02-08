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Haberi: ’da sabaha karşı üst üste depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen haberine göre, ’da üst üste artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde olduğu belirtilen bir sarsıntı meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Yaşanan bu şiddetli sarsıntının ise yerin 9.5 km altında gerçekleştiği belirtildi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 08:04 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Manisa’da sabaha karşı üst üste depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Manisa'da üst üste artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Elazığ Silivri'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etmeyi başarırken, yurdun batı tarafında ise Manisa beşik gibi sallanmaya devam etti. Son olarak Manisa Kırkağaç'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, saat 04.45'de meydana gelen deprem, yerin 10,93 kilometre derinde kaydedildi.

MANİSA'DA SABAHA KARŞI ÜST ÜSTE DEPREMLER! 8 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.

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Son Dakika Haberi: Manisa’da sabaha karşı üst üste depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Şubat
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