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Haberi: Sevgilisini görmek için ’ya gitmişti! Korkunç ölüm…

’nın Ceyhan ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç cinayetin sır perdesi hala aranamadı. Konya’da oturan Mehtap Ateş, erkek arkadaşı Murat Akbaş ile buluşmak için Adana’nın Ceyhan ilçesine geldi. İkili İsmet Doğantekin’in kullandığı otomobil ile şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Talihsiz kadının cansız bedeni cumartesi günü saatler 06.00’ı gösterdiğinde D-400 yolu yakınında bulundu. haberinin üzerinde polisin çalışmaları sürerken, verilen çelişkili ifadeler okuyanları şaşkına çevirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.2.2020 13:02 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sevgilisini görmek için Adana’ya gitmişti! Korkunç ölüm…

Konya'da oturan Mehtap Ateş, geçen hafta erkek arkadaşı Murat Akbaş ile buluşmak için 'nın Ceyhan ilçesine geldi. İkili, İsmet Doğantekin'in kullandığı otomobil ile ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Ancak genç kadının geçen cumartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, D-400 Yolu'nda parçalanmış cesedi bulundu. Erkek arkadaş Murat Akbaş, sevgilisinin otomobilden tuvalet ihtiyacını gidermek için indiğini, geri dönmeyince de İsmet Doğantekin ile yolda arama yaptıklarını, yaklaşık 100 metre ileride de kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anladıkları parçalanmış cesedi bulduklarını anlattı.

9 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Ceyhan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışmaları sonunda o saatte olay yerinden geçen 9 aracın plakasını tespit etti. 7 sürücünün bilgilerine başvurulurken, ön tamponunda kan izi bulunan hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. ile olay yerinde otomobilinin plakası bulunan Yener C. gözaltına alındı.

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Son Dakika Haberi: Sevgilisini görmek için Adana’ya gitmişti! Korkunç ölüm…
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