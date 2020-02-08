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Haberi: cinayetinde kahreden detay! Babası ile paylaştığı o fotoğraf yürekleri dağladı

’nın Çubuk ilçesinde öz babası tarafından tabancayla 2 kurşun atılarak öldürülen ile ilgili o ayrıntı yürekleri dağladı. Olay 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda gerçekleşti. Kar üzerinde cansız bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu korkunç gerçek ile karşı karşıya kaldılar. Şeyma Yıldız’ın (16) cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olaydan kısa bir süre sonra cani baba H. Yıldız Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. H. Yıldız’ın emniyette, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine ruhsatlı silahı ile 2 el ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Kan donduran cinayet tüm Türkiye’de yankı bulurken, Şeyma Yıldız’ın babası ile birlikte paylaştığı o fotoğraf yürekleri parçaladı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde kahreden detay! Babası ile paylaştığı o fotoğraf yürekleri dağladı

'nın Çubuk ilçesine bağlı Kargın Mahallesi yolunda yaşanan cinayeti ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Olay 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde yaşandı. Kızının okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma'yı 'Gel seni bir arabayla gezdireyim' diye kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Yıldız, Şeyma'yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle katledip yol kenarına attı. Olay yerine giden polis ekipleri genç kızın karda yatan cansız bedenini buldular. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılması için adli tıp morguna kaldırıldı. Emniyete teslim olan babanın açıklamaları ise kan dondurdu. Öte yandan yürekleri dağlayan bir diğer detay ise hayata gözlerini yuman talihsiz Şeyma'nın babası ile ilgili sosyal medyada yaptığı o paylaşım oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ŞEYMA'NIN O PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI!

Henüz 17 yaşındayken cani babası yüzünden hayata gözlerini yuman Şeyma Yıldız'ın sosyal medyada babası ile paylaştığı ve altına not düştüğü fotoğraf yürekleri parçaladı. İşte ayrıntılar…

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Son Dakika Haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde kahreden detay! Babası ile paylaştığı o fotoğraf yürekleri dağladı
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