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: 'ın annesi konuştu! Anneden şaşırtan sözler!

Babası tarafından erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürülen ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren 51 yaşındaki 'ın eşi, Şeyma'nın annesi ile ilgili şoke eden sözler sarf etti. Eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu belirtirken "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi. Seyyar bal satıcısı olan Harun Yıldız için "Onun kızı çok kıymetliydi" diyen acılı annenin son dakika açıklamaları sosyal medyada epey konuşuldu. İşte Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 19:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu! Anneden şaşırtan sözler!

Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu cinayetine ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Şeyma'nın yakın arkadaşı onun erkek arkadaşı olmadığını belirtmiş, olayın aydınlatılmasını istemişti. Bugün ise Şeyma'nın annesi eşi ve kızıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşinin panik atak hastası olduğunu ve ilaçlarını almadığını belirtirken aynı zamanda "Yavrumu öldürdü ama katil değil" diyerek konu ile ilgili fikrini de belirtmiş oldu. Eşi hakkında "cani baba, cani koca" gibi terimler kullanılmamasını isteyen acılı anne kızı Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika açıklamaları ile büyük yankı uyandırdı.

"YAVRUMU ÖLDÜRDÜ AMA KATİL DEĞİL"

Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin genç kızın annesi son dakika açıklamalarında bulundu. Eşi hakkında kötü sözler sarf edilmemesini isteyen anne aynı zamanda baba 'ın panik atak hastası olduğunu ve ilaçlarını almadığını da belirtti.

İşte Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin detaylar!

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SON DAKİKA: Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu! Anneden şaşırtan sözler!
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