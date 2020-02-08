SON DAKİKA: Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu! Anneden şaşırtan sözler!

Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Şeyma'nın yakın arkadaşı onun erkek arkadaşı olmadığını belirtmiş, olayın aydınlatılmasını istemişti. Bugün ise Şeyma'nın annesi eşi ve kızıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşinin panik atak hastası olduğunu ve ilaçlarını almadığını belirtirken aynı zamanda "Yavrumu öldürdü ama katil değil" diyerek konu ile ilgili fikrini de belirtmiş oldu. Eşi hakkında "cani baba, cani koca" gibi terimler kullanılmamasını isteyen acılı anne kızı Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika açıklamaları ile büyük yankı uyandırdı.

"YAVRUMU ÖLDÜRDÜ AMA KATİL DEĞİL"

Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin genç kızın annesi son dakika açıklamalarında bulundu. Eşi hakkında kötü sözler sarf edilmemesini isteyen anne aynı zamanda baba Harun Yıldız'ın panik atak hastası olduğunu ve ilaçlarını almadığını da belirtti.

İşte Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin detaylar!