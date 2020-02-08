Üç kardeş yangında can verdi

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi. Salur mahallesinde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (4) alevlerin arasında kaldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Üç kardeş gözyaşları arasında toprağa verilirken ayakta güçlükle durabilen anne "Evlatlarımı benden ayırmayın" diye ağıt yaktı.