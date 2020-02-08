Van'dan son dakik haberi: Van Çatak kara yolunda çığ düştü!

Van - Çatak ilçesi karayolunun 10'uncu kilometresine çığ düştü. Kar nedeniyle trafiğe kapalı olan bölgeye giriş-çıkış yapılamıyordu.

Dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da çığ düştü. Sabah saat 10.30 sıralarında Çatak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Elmacı bölgesinde düşen çığ nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çığın düştüğü karayolu, bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle jandarma tarafından trafiğe kapatılmıştı.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ OLAYI

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu felakette, 77 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılar taburcu edilmeye başlandı. Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar hastanelerde yatarak tedavi alan 77 yaralıdan 56'sının taburcu olduğu, 21 kişinin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.