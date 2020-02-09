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ve ’de okullar tatil mi? Pazartesi ve Aksaray’da okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde kış ayı etkisini hissettirmeye başladı. Önce soğuk hava ardından da şiddetli kar yağışı ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Bu gelişmenin ardından ve ’de okullar tatil mi? sorusu hem öğrenciler hem de onların velileri tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aksaray'da yarın yani 10 Şubat Pazartesi hava sıcaklığının -10'a kadar düşmesi bekleniyor. ilimizde ise -8 derece bekleniyor. Niğde ve Aksaray’da yarın okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 9.2.2020 17:11 ABONE OL
Aksaray ve Niğde’de okullar tatil mi? Pazartesi Niğde ve Aksaray’da okullar tatil olacak mı?

Çok uzun süredir beklenen kar yağışı Aksaray ilimizde bu hafta kar yağışı etkisini hissettirdi. Niğde ve Aksaray'da Cumartesi ve Pazar etkili olan kar yağışı şehirlerde bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri ise yolları açmak için çalışmalara başladı. Niğde ve Aksaray'da yarın okullar tatil mi? Hem öğrenciler hem de onların velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda Twitter'dan valilerin tweetlerini güncelliyor. Son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

NİĞDE VE AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da yarın hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum da zaten kar olan yollarda buzlanma da olabileceğinin sinyallerini veriyor. Aksaray Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Niğde şehrinde de aynı durum geçerli orada da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Aksaray ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilikten okulların tatil olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi fakat açıklama gelir gelmez haberimizde bulabilirsiniz.

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