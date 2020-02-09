Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?

Yurt genelinde etkisini göstermekte olan kar yağışı vatandaşların yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunu internet üzerinden yoğun olarak araştırmasına neden oluyor. Valilikler tarafından açıklamalar peş peşe gelirken son olarak Van'da eğitime bir günlük ara verildiği vatandaşlara duyurulmuştu. Bunun üzerine ise Başkentte yaşayan vatandaşlar da valilik tarafından yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Peki, Yarın Ankara'da okullar tatil mi? Valilik tarafından 10 Şubat yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Meteoroloji tarafından gelen son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

İşte yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğini haberimiz…