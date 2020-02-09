Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?

'da yarın mi? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! Pazartesi 'da okullar edildi?

Yarın 'da mi sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Yurdun neredeyse tüm kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamaları peş peşe gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı başkentte bugün de etkili olacak. Özellikle ulaşımda yaşanan problemlere karşı tedbir amaçlı kar tatili olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Peki, 'da okullar ? Valilik tarafından yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 17:44 ABONE OL
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?

Yurt genelinde etkisini göstermekte olan kar yağışı vatandaşların yarın 'da mi sorusunu internet üzerinden yoğun olarak araştırmasına neden oluyor. Valilikler tarafından açıklamalar peş peşe gelirken son olarak Van'da eğitime bir günlük ara verildiği vatandaşlara duyurulmuştu. Bunun üzerine ise Başkentte yaşayan vatandaşlar da valilik tarafından yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Peki, 'da okullar ? Valilik tarafından yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Meteoroloji tarafından gelen son tahminlerine göre; Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

İşte yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğini haberimiz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN