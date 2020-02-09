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Annesini döven babasını öldürdü

’da annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Annesini döven babasını öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bir apartmandaki evine iddiaya göre, alkollü olarak gelen Hakan Ü.(40) ile eşi S.Ü.'nün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ü, eşini döverek silahla tehdit etmeye başladı. O sırada anne ve babasını ayırmak isteyen M.Ü. (15), babasının elindeki silahı zorla almak istedi. Silahı almak için yaşanan arbede sırasında M.Ü., babasını başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan M.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. AA
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Annesini döven babasını öldürdü
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