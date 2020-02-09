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Bakkalı gözyaşlarına boğan olay! İki kişi, 5 bin liralık borcu ödedi...

’ta iki kişi, bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 bin liralık borcunu ödedi. bakkal Hanifi Arslan, “Bir arabayla iki arkadaş geldi ve selam verdiler. Bu markette ödemelerinde zorlanan var mı diye sordular. Yaklaşık 5 bin lira verip iş yerinden ayrıldılar" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 14:28 ABONE OL
Bakkalı gözyaşlarına boğan olay! İki kişi, 5 bin liralık borcu ödedi...

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde bir bakkal dükkanına gelen iki kişi, esnaf Hanifi Arslan'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı.

"BORÇ DEFTERİNİ ALIP TEK TEK HESAPLADIK"

Yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını ve çok sevindiğini söyleyen bakkal Hanifi Arslan, "Bir arabayla iki arkadaş geldi ve selam verdiler. Bu markette ödemelerinde zorlanan var mı diye sordular. Ben de 'olmaz olur mu, 5 yıldır borcunu ödeyemeyenler var' dedim. Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip iş yerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi.

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Bakkalı gözyaşlarına boğan olay! İki kişi, 5 bin liralık borcu ödedi...
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