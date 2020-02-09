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'nda metruk bina alev alev yandı

'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 06:59 ABONE OL
Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Yangın saat 05:20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi.

Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

ALEV ALEV YANDI

Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı
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