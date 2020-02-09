Bingöl ve Batman’da okullar tatil olacak mı? Pazartesi Batman ve Bingöl’de okullar tatil mi?

Ülke genelinde yaşanan yoğun ve sert hava koşulları vatandaşların okullar tatil mi sorusunun yanıtını aramaya itiyor. Herkes kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil olup olmayacağını merak ederken gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı MEB ya da Valilik'e çevirenlerin sayısı giderek artıyor. Kar yağışının sert geçtiği iller arasında yer alan Bingöl ve Batman'da okullar tatil mi olacak? 10 Şubat Pazartesi Batman ve Bingöl'de okullar tatil mi edildi?

BATMAN VE BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT PAZARTESİ

Haberimizin içeriğinden konuya yönelik bilgi edinebilir, Valilik ya da MEB'ten gelen gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.