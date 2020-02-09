Çın’de en ölümcül gün

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse bilim insanları NPC ismini verdi, yani Novel Coronavirüs Pneumonia (Yeni Tüp Koronavirüs Zatürre). Çin'de NPC salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e çıktı. Ülke genelinde son 24 saatte 87 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs dünya genelinde 34 bin 832 kişide görüldü. Bu arada, Pekin Belediyesi'nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

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ÇİN'DE ÖLEN İLK ABD'Lİ

Pekin'deki ABD Büyükelçiliği, virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Vuhan kentinde yaşayan ve Jinyintan Hastanesi'nde tutulan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşının öldüğünü bildirdi. Böylece, Çin'de koronavirüs nedeniyle ölen ilk yabancı ABD'li oldu. Ayrıca Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs taşıdığı düşünülen altmışlı yaşlarında bir Japon'un da Vuhan'daki bir hastanede öldüğünü duyurdu. DIŞ HABERLER