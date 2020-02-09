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ve ’ta okullar tatil mi? Yozgat ve Çorum’da yarın okullar tatil olacak mı?

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çoğu il valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hafta sonuyla beraber etkili olmaya başlayan soğuk ve kar yağışlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların doğrultusunda etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan yarın ve ilerleyen günlerde de etkili olması beklenen kar yağışının ardından beyaza bürünen ve illerinde okullara gidecek olan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında yoğun olarak 2020 Pazartesi günü Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Yozgat ve Çorum’da yarın okullar tatil olacak mı? İşte Yozgat ve Çorum’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 19:59 ABONE OL
Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Yozgat ve Çorum’da yarın okullar tatil olacak mı?

Türkiye genelinde hafta sonundan itibaren etkili olmaya devam eden soğuk hava ve kar yağışının ardından pek ilin valiliği tarafından okulların kar nedeniyle tatil edildiği açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren il bazında kar yağışı uyarılarında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni açıklamaları da gelmeye devam ederken Çorum ve Yozgat illerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenler ile veliler arama motorlarında Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil mi? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Yozgat ve Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Yozgat ve Çorum'da okullara kar tatili yapılıp yapılmayacağına ilişkin tüm bilgiler...

ÇORUM VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? YOZGAT VE ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Çorum ve Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Yozgat ve Çorum’da yarın okullar tatil olacak mı?
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