Depremle gelen mucize

Elazığ'da Kültür Mahallesi'nde eşi, iki kızı ve küçük köpeği ile 5 katlı bir binanın bordum katında yaşayan emekli işçi Kenan Gül (70), 3 yıl önce aniden rahatsızlanarak kısmi felç geçirdi. Belden aşağısı felç olan Kenan Gül, yatağa mahkum şekilde hayatını sürdürüyordu. Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depreme yatağında yakalanan Gül, korku dolu anları ve sonrasında yaşanan mucizeyi anlattı:Deprem anında köpek rahatsızlandı. Kulaklarını dikti, havlamaya başladı. O anda sallanmaya başladık. Kızlarıma seslendim. İki kızım dışarıya çıktı. Deprem şiddetlenince dış kapıya nasıl gittiğimi bilmiyorum. Bir baktım dış kapıdayım. Allah'ın bir hikmeti. Bir baktım yataktan dış kapıya kadar yürümüşüm. Yatakla dış kapının arası 7 metre var. Oraya kadar yürümüşüm. O arada eşim de 5. katta komşudaydı. Eşim de geldi yanımıza.Depremin ardından ben kalktım, düzeldim. Yavaş yavaş yürümeye başladım. Şu an yürüyebiliyorum. Ama dengemi kaybettiğimde düşüyorum. Allah'ın bir mucizesi. Bu deprem olmasaydı belki de hiç yürüyemezdim." dedi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte AFAD'ın Kültür Park'ta kurduğu çadır kentte yaşayan Kenan Gül "Çok şükür ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah devletimize zeval vermesin.Psikiyatri Uzmanı Doç Dr. Hakan Balıbey, Kenan Gül'ün yaşadığı duruma tıbbi olarak açıklık getirdi. Balıbey, "Bu tür vakalar nadiren rastladığımız ancak olabilen, tıp dilinde konversiyon dediğimiz durumlardır. Konversiyonun Türkçesi dönüştürme. Bir tür savunma mekanizmasıdır. İnsanların baş edemeyecekleri korku endişe gibi durumları bedensel olarak yaşamaları durumudur. Konuşamamak, felç, belli uzuvlarını kullanamama, körlük gibi tablolarla karşımıza gelebilmektedir. Yine ani korku hadisesiyle düzelebilmekte" dedi.

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