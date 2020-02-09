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'da 6 il için çığ uyarısı

Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve 'da cuma gününe kadar çığ uyarısı yapıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 18:34 ABONE OL
Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.

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MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI...

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı
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