‘Erkek arkadaşı yoktu cinayetin altında başka sebep var’

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Şeyma Yıldız önceki gün babası Harun Yıldız tarafından iki el ateş edilerek öldürüldü. İddiaya göre baba Yıldız erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızını kendisine ait bir ticari araçla Kargın Mahallesi'ne götürdü. Aralarındaki tartışma büyüyünce Şeyma Yıldız kaçmaya çalıştı ancak babası ruhsatlı tabancasıyla kızını vurdu. Harun Yıldız, tutuklandı. BBC Türkçe'ye konuşan Yıldız'ın okul arkadaşı Alper Ermek, "Şeyma'nın şu ana kadar hiç sevgilisi olmadı. Şeyma babasının kendisine çok düşkün olduğunu anlatırdı. Büyük ihtimalle altında başka bir sebep var, polislerin gerçek sebebi araştırmasını istiyoruz" dedi. Yıldız'ın en yakın arkadaşı olduğunu belirten bir genç kadın da "Lise boyunca hiç ayrılmadık. Bu cinayetin bir erkek yüzünden olduğuna asla inanmıyorum çünkü babası Şeyma'ya çok düşkündü ve hep arkasındaydı " diye konuştu. Harun Yıldız'ın ağabeyi Muzaffer Yıldız ise şunları anlattı: "Harun beni aradı ve sadece 'Abi ben Şeyma'yı vurdum' dedi. Ondan sonra hem Şeyma'nın hem de Harun'un telefonunu aradım ama açan olmadı.Son bir haftadır psikolojisi bozukmuş, sebebini bilemiyoruz. Kızıyla arası çok iyiydi. Şeyma yanlarında annesi de varken, 'Baba benim bir arkadaşım var, sizi tanıştıracağım' demiş. O da 'Tanıştır kızım, iyi biriyse devam edersiniz' demiş, bana bunu anlatmıştı. Çok sakin bir hali vardı." Harun Yıldız'ın kuzeni Cumhur Yıldız ise "Hiçbirimiz Harun'un bunu yaptığına inanamıyoruz. Ne eşine ne çocuklarına şiddet uygulayan biri değildi. Ortada hiçbir sebep yoktu, kızıyla arkadaş gibiydi. Bunu yapabilecek dünyadaki son kişi deseniz onu gösterirdim" dedi.

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