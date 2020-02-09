Olay Fatih Rüstempaşa Mahallesinde geçen cumartesi saat 17.15 sıralarında meydana geldi.
Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine 3 Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D.'yi (23) takibe aldı. Polisler, Türkmenistan uyruklu Maya R.'nin arkasından yaklaşan şüphelilerin, kadının montunun sağ cebinden telefonunu çaldığını gördü.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Hemen harekete geçen ekipler Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Polisin şüphelileri kıskıvrak yakalaması güvenlik kameralarına yansıdı.