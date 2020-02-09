Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı!

Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı!

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 13:13 ABONE OL
Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı!

Olay Fatih Rüstempaşa Mahallesinde geçen cumartesi saat 17.15 sıralarında meydana geldi.

Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine 3 Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D.'yi (23) takibe aldı. Polisler, Türkmenistan uyruklu Maya R.'nin arkasından yaklaşan şüphelilerin, kadının montunun sağ cebinden telefonunu çaldığını gördü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hemen harekete geçen ekipler Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Polisin şüphelileri kıskıvrak yakalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

SON DAKİKA! Şeyma Yıldız cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı! Şeyma'nın babası ile paylaştığı o fotoğraftaki not yürekleri dağladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN