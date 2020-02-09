Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı!

Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı! Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 9.2.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 13:13 ABONE OL