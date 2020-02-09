Gelinliğiyle uğurlandı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmirİstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Songül Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Bozkurt için Karşıyaka ilçesi Hacı Ali Gültekin Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Fatma ile baba Bedri Bozkurt'un yanı sıra, genç kadının 6 kız kardeşi ile 3 ağabeyi katıldı. Kızlarının, gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne ve babası fenalaştı.Bozkurt'un kardeşlerinin "Gitme Songül'üm. Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Söz vermiştim ona düğününe gelirim demiştim. Düğününe gelecektim Songül'üm. Ben senin yanına hep gelirim" sözleri yürek dağladı. Sigorta şirketindeki işinden ayrılan ve bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Bozkurt'un, İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmek ve kısa bir gezinti yapmak için gittiği belirtildi. Genç kadının, hem yurt içinde hem de yurt dışında sık sık seyahat ettiği ifade edildi. Ağustos ayında evlenme hazırlığı yapan talihsiz kadının cenazesi gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.