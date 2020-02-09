Her yerde kar var

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı önceki gece İstanbul'un yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini gösterdi. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı kar küreme araçları hazır bekletiliyor. Turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri'de bazı vatandaşlar sokağa çıkarak çocuklarıyla karın tadını çıkarttı. Tarihi yarım ada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü görüntü havadan görüntülendi.Kırklareli kent merkezi ile Demirköy, Kofçaz ve Pınarhisar ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda başlayan kar, etkisini artırdı.Kayseri'de oynanması gereken amatör müsabakalar dün ertelendi. Kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi.Konya-Antalya karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, otomobilin ibresinin 170'te takılı kaldığı belirlendi.Nevşehir'de il merkezine kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü. Kar yağışının ardından 1. Amatör Lig müsabakaları ertelendi.Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Trabzon'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.Abbas ÇAKAR - Kasım ŞAHİN - Rıdvan UYSAL -Ali FAİK ATAY/SABAH

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