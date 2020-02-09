İBB’nin zamları çıldırttı: Ulaşım zammına öfke

stanbul'da

'İulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi bir sözünü daha seçim meydanlarında bıraktı. CHP'li yönetim, aylık mavi kart abonman ücretine yüzde 35 zam yaparak 205 TL'den 275 TL'ye öğrenci aylık mavi kart abonman ücretini ise yüzde 25 zamla 40 TL'den 50 TL'ye çıkardı. Yarın uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2 lira 60 kuruş olan tam elektronik bilet 3 lira 50 kuruş, 1 lira 25 kuruş olan öğrenci bileti 1 lira 75 kuruş oldu. Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. CHP'li yönetimin indirim sözüne rağmen önceki yönetimin 3 yıldır zam yapmadığını bahane ederek toplu ulaşımı pahalılaştırması vatandaşların yoğun tepkisini çekti. Sokakta ve sosyal medyada vatandaşlar şu şekilde tepkilerini dile getirdi:Ulaşım temel haktır dedi mi? dedi. Ulaşım bizimle ucuzlayacak dedi mi? dedi. Seçmeni aptal yerine koydu mu? koydu. Zam beni çok yıprattı deyip tatile çıkar mı? çıkar.Hani zam yapmayacaktınız. Önce taksileri artırdın şimdi de toplu ulaşımı. Gerçekten çok yazık.Günde 8 milyon kişinin ulaşım araçlarını kullandığı İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam, zam değil zulümdür.Erzurum'da kaydı İstanbul'a kıydı.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li yönetim tarafından alınan zam kararının ardından sosyal medyada bir video yayımladı. Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını belirterek zam kararının belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) tarafından alındığını kaydetti. Göksu açıklamasında şunları kaydetti: "Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile yapıldı. Meclis'in böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullanan Göksu, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"