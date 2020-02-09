İHÜ’nün hazırlık okulu açıldı

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İBN Haldun Üniversitesi (İHÜ) akademik kariyer planı yapan öğrencilere ve mezunlara yol gösterecek önemli bir program başlattı. Tarihi Süleymaniye Külliyesi medreselerinde düzenlenen Akademik Kariyer Hazırlık Okulu'nda, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile henüz lisansüstü başvurusu yapmamış mezunlar ücretsiz olarak katıldılar. Hazırlık okulunu tamamlayan adaylara katılım belgesi verilecek, İbn Haldun Üniversitesi'nin lisansüstü programlarında da özel indirimler yapılacak.