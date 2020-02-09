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'de : 2 yaralı

Şirinevler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis silahla iki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 03:06 ABONE OL
İstanbul Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir büfe önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı.

Öte yandan silahtan seken kurşun yakındaki pilavcıda yemek yiyen 1 kişiye de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis silahla iki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
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