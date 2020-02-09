Kar yağışı sonrası trafik ve yol durumu: Sertavul Geçidi'nde yol durumu nasıl? Akdeniz ve Bolu'da ulaşıma kar engeli

Yurt genelinde devam eden kar yağışı ve soğuk, zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Özellikle Bolu kara yolu ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Sertavul geçidi kar yağışı ve kötü hava şartlarından olumsuz etkileniyor. Vatandaşlara, yola çıkmadan önce yol durumu ve güzergahtaki uyarıları kontrol etmeleir tavsiye ediliyor. Peki, Türkiye'de yol durumu şu anda nasıl? İşte bölgelerimizde yol durumu ve Akdeniz'in en önemli kara yolu noktalarından Sertavul Geçidi'nde son yol durumu bilgileri...

SERTAVUL GEÇİDİ YOL DURUMU: KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR ŞART

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mersin ile Karaman arasındaki geçitte, buzlanma ve tipinin de etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mahsur kalan araçlara çekicilere müdahale eden ekipler, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.