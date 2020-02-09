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Kar yağışı sonrası trafik ve yol durumu: Sertavul Geçidi'nde yol durumu nasıl? ve 'da ulaşıma kar engeli

Yurt genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Özellikle kara yolunda ve 'de yol durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bolu yol durumu kar yağışı nedeniyle sürekli olarak değişiyor. En son, önceki gün devam eden kötü hava şartları nedeniye TIR'lar ve kamyonlar için Bolu tüneli kapatılmıştı. Peki, genel olarak bu bölgelerde yol durumu nasıl? Haberimizde, 'deki yol durumu ve yaşanan ulaşım güzergahı değişikliklerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 08:53 ABONE OL
Kar yağışı sonrası trafik ve yol durumu: Sertavul Geçidi'nde yol durumu nasıl? Akdeniz ve Bolu'da ulaşıma kar engeli

Yurt genelinde devam eden kar yağışı ve soğuk, zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Özellikle Bolu kara yolu ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Sertavul geçidi kar yağışı ve kötü hava şartlarından olumsuz etkileniyor. Vatandaşlara, yola çıkmadan önce yol durumu ve güzergahtaki uyarıları kontrol etmeleir tavsiye ediliyor. Peki, Türkiye'de yol durumu şu anda nasıl? İşte bölgelerimizde yol durumu ve Akdeniz'in en önemli kara yolu noktalarından Sertavul Geçidi'nde son yol durumu bilgileri...

SERTAVUL GEÇİDİ YOL DURUMU: KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR ŞART

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mersin ile Karaman arasındaki geçitte, buzlanma ve tipinin de etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mahsur kalan araçlara çekicilere müdahale eden ekipler, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.

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Kar yağışı sonrası trafik ve yol durumu: Sertavul Geçidi'nde yol durumu nasıl? Akdeniz ve Bolu'da ulaşıma kar engeli
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